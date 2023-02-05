В Керченском проливе спасли рыбаков, дрейфовавших на сломавшемся катере

Судно быстро обнаружили и отбуксировали в керченский порт Камыш-Бурун. Фото: официальный телеграм-канал ГУ МЧС России по Республике Крым, t.me/crimea_mchs

Сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России спасли четырех рыбаков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в своем телеграм-канале.

– Сообщение о происшествии поступило в субботу, 4 февраля, в 16:00. В Керченском проливе в районе поселка Героевское в 500 метрах от берега у маломерного судна «Касатка» отказал двигатель, – говорится в сообщении.

Фото: официальный телеграм-канал ГУ МЧС России по Республике Крым, t.me/crimea_mchs

Судно быстро обнаружили и отбуксировали в керченский порт Камыш-Бурун. Отмечается, что медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Напомним, 5 февраля по проливу действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 12-17 метров в секунду.

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