Спасатели эвакуировали двух человек с 30-метровой высоты на горе Ялпах-Кая

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму спасли двух туристов, застрявших на скальном выступе горы Ялпах-Кая в районе села Соколиное. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Инцидент произошел накануне. Время клонилось к вечеру, уже начинало смеркаться, и мужчины поняли, что самостоятельно спустится с горы не в состоянии. Требовалась помощь спасателей.

- Предварительно уточнив у родственников предполагаемое местонахождение пострадавших, к подножию горы Ялпах-Кая незамедлительно выдвинулась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех человек, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Пострадавших, уже в темноте, обнаружили на скальном выступе высотой 30 метров. Эвакуировать мужчин пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Спасательная операция длилась около четырех часов. Медпомощь никому не потребовалась.

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