В Крыму спасатели семь часов искали туриста, сбившегося с тропы в районе горы Ай-Петри

Фото: ГУ МЧС по РК

9 октября крымские спасатели семь часов искали мужчину 1966 года рождения, сбившегося с тропы в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

– В 18:45 в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что во время прогулки по плато горы Ай-Петри, с наступлением темного времени суток, мужчина сбился с тропы и потерял ориентиры. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны, – говорится в сообщении.

Поиски осложнялись темным временем суток и опустившимся на горы туманом, а также сложным рельефом местности. Изначально на место выехала дежурная смена сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе пяти человек и 1 единицы техники, однако впоследствии пришлось усилить группировку сотрудниками Ялтинского аварийно-спасательного отряда.

Спустя семь часов мужчину нашли в районе урочища Беш-Текне. В медицинской помощи турист не нуждался. Сотрудники МЧС эвакуировали мужчину в Ялту.

Напомним, в начале октября крымские спасатели эвакуировали двух туристов, которые заблудились в районе реки Джурла и горы Шан-Кая.

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