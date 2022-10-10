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Общество10 октября 2022 12:34

Более 600 грузовиков встали в пробку на паромной переправе в Керчи

Еще один автобус ожидает отправки в рыбном порту
Екатерина НАЗАРОВА
Сразу после ЧП на Крымском мосту власти дали распоряжение запустить Керченскую паромную переправу

Сразу после ЧП на Крымском мосту власти дали распоряжение запустить Керченскую паромную переправу

Фото: Виктор Гусейнов

По последним данным, на стоянке у паромной переправы со стороны Крымского полуострова находятся 150 грузовых автомобилей, на территории бывшего аэропорта - 509. Еще один автобус ожидает отправки в рыбном порту.

- И водители, и пассажиры ждут своей очереди переправиться на материковую часть, - написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем telegram-канале.

Своей очереди на отправку ожидают несколько сотен автомобилей и со стороны материка. 10 октября стало известно, что перед паромной переправой через Керченский пролив образовалась пробка из 700 грузовиков. И это при том, что к вечеру 9 октября было перевезено в обе стороны 162 грузовика. В связи с этим водителей просят по возможности отложить поездки в Крым.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, движущегося в сторону полуострова. В результате происшествия в море обрушились два автомобильных пролета.

Сразу после ЧП крымские власти дали распоряжение запустить Керченскую паромную переправу, которая окончательно перестала осуществлять перевозки еще осенью 2020 года из-за открытия более удобного маршрута - по Крымскому мосту.

На восстановление паромов, которые простояли в законсервированном состоянии несколько лет, потребовалось несколько часов. Рабочие оперативно провели их обслуживание и подготовили к работе. В обычное время на это потребовался бы минимум месяц.

Ввиду сложившихся обстоятельств поток машин и пассажиры отмененных рейсов ринулись туда. Автомобильная очередь в порт Крыма как и много лет назад растянулась не на один километр.

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