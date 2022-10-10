Более 600 грузовиков встали в пробку на паромной переправе в Керчи

Сразу после ЧП на Крымском мосту власти дали распоряжение запустить Керченскую паромную переправу Фото: Виктор Гусейнов

По последним данным, на стоянке у паромной переправы со стороны Крымского полуострова находятся 150 грузовых автомобилей, на территории бывшего аэропорта - 509. Еще один автобус ожидает отправки в рыбном порту.

- И водители, и пассажиры ждут своей очереди переправиться на материковую часть, - написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем telegram-канале.

Своей очереди на отправку ожидают несколько сотен автомобилей и со стороны материка. 10 октября стало известно, что перед паромной переправой через Керченский пролив образовалась пробка из 700 грузовиков. И это при том, что к вечеру 9 октября было перевезено в обе стороны 162 грузовика. В связи с этим водителей просят по возможности отложить поездки в Крым.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, движущегося в сторону полуострова. В результате происшествия в море обрушились два автомобильных пролета.

Сразу после ЧП крымские власти дали распоряжение запустить Керченскую паромную переправу, которая окончательно перестала осуществлять перевозки еще осенью 2020 года из-за открытия более удобного маршрута - по Крымскому мосту.

На восстановление паромов, которые простояли в законсервированном состоянии несколько лет, потребовалось несколько часов. Рабочие оперативно провели их обслуживание и подготовили к работе. В обычное время на это потребовался бы минимум месяц.

Ввиду сложившихся обстоятельств поток машин и пассажиры отмененных рейсов ринулись туда. Автомобильная очередь в порт Крыма как и много лет назад растянулась не на один километр.

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