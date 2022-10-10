Песни в унисон и взаимная помощь: как крымчане, застрявшие в пробке, пересекают Керченский пролив

На подъезде к мосту открыли целую стоянку для легковых машин. Фото: волонтерская организация «МыВместе»

Утром 8 октября в Керчи и в близлежащих поселках было особенно громко. В шесть утра керчан заставил проснуться громкий хлопок на Крымском мосту. Из-за взрыва грузового автомобиля часть дорожного полотна была разрушена. К счастью, в результате ЧП несущие конструкции моста не пострадали. Но к вечеру того же дня по мосту было запущено реверсивное движение для автомобилей, а также железнодорожное сообщение и паромная переправа.

Несмотря на то, что на въезде и выезде второй день тянется огромная пробка, люди не унывают. Для поднятия духа они поют песни, знакомятся и шутят. Рассказываем, что сейчас происходит на подъездах к Керченскому проливу и как автомобилисты переживают километровые заторы.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ПОМОЩИ

Чтобы помочь людям, которые застряли в километровой двусторонней пробке, на подъезде к мосту открыли целую стоянку для легковых машин. На месте волонтеры организовали полевую кухню, людям раздавали теплую одежду, воду и продукты питания. На подъездах к паромным переправам добровольцы также сделали места для обогрева. Там пассажиры и водители могли отдохнуть, перекусить и вздремнуть перед долгой дорогой.

Волонтеры помогали водителям продуктами и готовой едой. Фото: волонтерская организация «МыВместе»

Круглосуточный штаб помощи в Керчи обустроили волонтеры студенческого корпуса спасателей «МыВместе» и активисты «Молодой гвардии». 59 человек посменно работали все выходные, чтобы выдать еду, питье и оказать медицинскую помощь. Всю работу координировали сотрудники регионального МЧС.

Фото: волонтерская организация «МыВместе»

- Никакой паники и суеты не было. Мы, крымчане, уже столько блокад пережили, и в такие периоды всегда максимально объединяемся. Самое главное - не унывать, верить в свою страну, в наших людей и ко всему относиться с пониманием, - рассказывает председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.

Ситуация на дороге постоянно менялась. Кто-то мог простоять в пробке целый день, а кто-то проезжал быстро и без проблем. Для того, чтобы держать связь, узнавать новости и делиться опытом, в telegram был создан чат.

В пробке автомобилисты проводили по несколько часов. Фото предоставлено очевидцами

- Благодаря этому каналу мы понимали, что мы не одни и есть люди, которые могут нас поддержать, чем-то помочь или подсказать. Понятное дело, что узнать можно было и у тех, кто стоит рядом в пробке, но затор длинный, хотелось получать информацию из разных точек, - рассказывает Светлана из Ростова.

Вместе с мужем она запланировала отпуск в Ялте. Они должны были приехать в Крым из Ростова 8 октября, но за день до отдыха решили сначала отправиться в Анапу.

Ночью проехать пробку можно было за три часа. Фото предоставлено очевидцами

«ПРОБКА ДЛИННАЯ, НО МЫ НЕ РАССТРАИВАЕМСЯ»

- Бог отвел, можно сказать. Хотели утром в субботу уже выезжать в сторону полуострова. Новость, конечно, очень страшная, но мы не унываем. Перенесли бронь в отеле на 10 число и с утра отправились в сторону Ялты. Пробка сейчас очень длинная, передвигаемся долго, но мы не расстраиваемся. Также рядом с нами очень много таких же машин, мы все делимся друг с другом едой, обмениваемся номерами и помогаем как можем. С мужем в машине слушаем песни, общаемся, надеемся, к ужину успеем, - шутит ростовчанка.

По словам Светланы, в очереди они провели около шести часов. При этом, те, кто ехал в Крым ночью, проезжали за три часа.

«МЫ УЖЕ ПРИСПОСОБИЛИСЬ»

В то же время на выезде из Крыма в километровом заторе стоит Артем. Пока еще тепло, вместе с женой и друзьями он запланировал отдых на Кавказе, поэтому поездку решили не переносить.

- Мост работает, все в порядке. Да, нужно немного подождать, но мы этого отпуска очень долго ждали и мечтали, поэтому постоим несколько часов в пробке и двинем в путь. Отреагировали на все нормально, мы еще в первые годы блокады ко всему приспособились, а тут такая мелочь, - отмечает крымчанин.

Компанию друзей не остановила пробка, и они поехали в отпуск. Фото предоставлено героем публикации

ПЕСНИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ

Чтобы как-то скоротать время и поднять себе настроение, вечером в воскресенье люди исполняли патриотические песни. Видеозапись разместили очевидцы в группе «Злой крымчанин» «ВКонтакте».

Вечером автомобилисты исполнили патриотическую песню. Фото: скриншот из видео

На кадрах видно, как крымчане, которые после долгой дороги возвращаются домой со стороны Тамани, поют патриотическую песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Водители и пассажиры открывали окна и в один голос пели строчки из хита известного певца.

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