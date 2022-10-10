«Вперед, Россия»: автомобилисты спели патриотическую песню в пробке перед Крымским мостом

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани люди спели хит Олега Газманова «Вперед, Россия». Фото: скриншот из видео

Ранним утром 8 октября всю Россию потрясло ошеломляющее событие - на Крымском мосту из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, после чего обрушились два пролета дорожной части по направлению в Керчь. На место ЧП незамедлительно выехал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, а президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

Сразу после ЧП власти Крыма приняли решение о запуске Керченской паромной переправы, которая перестала осуществлять перевозки два года назад. Также в считанные часы удалось запустить автомобильное сообщение по непострадавшим участкам моста - на тот момент в реверсивном движении по одной полосе и только для легковушек. Из соображений безопасности крымские власти усилили досмотр - каждая машина тщательно проверялась.

Безусловно, на въезде на Крымский мост образовались многокилометровые пробки, однако, большинство автомобилистов восприняло это с пониманием. Так, вечером 9 октября люди, ожидающие очереди на проезд, коротали время, исполняя патриотические песни. Видеозаписью поделились очевидцы, разместив его в группе «Злой крымчанин» «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, что крымчане, возвращающиеся домой со стороны Тамани, поют патриотическую песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Водители и пассажиры выходили из своих машин, напевая строчки из хита: «Россия, Россия - в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя - поднимаем России знамя».

К поющим присоединялись и другие люди, стоявшие в пробке, поэтому исполнение получилось весьма массовым. Оценили своеобразный перфоманс и подписчики соцсетей.

- Этот народ не победить!

- Видели своими глазами, сразу видно - наши!

- Какие молодцы! Не паникуют, не ругаются из-за очередей, а просто отдыхают, - пишут пользователи.

Стоит отметить, что по словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, утром 10 октября автомобильные пробки перед Крымским мостом практически рассосались. Сейчас очередей, к примеру, почти нет в сторону Кубани.

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