Автомобильные пробки перед Крымским мостом практически рассосались

Каждый автомобиль досконально проверяют Фото: Ирина ГЕРЦ

Автомобильной пробки перед Крымским мостом после субботнего ЧП практически нет. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов в эфире «Первого канала».

По словам председателя Госсовета Крыма, на протяжении двух дней перед мостом были пробки, порой, жителям приходилось стоять в них по 4-5 часов. Это было связано с проверками автомобилей, а также тем, что движение осуществлялось только по одной полосе.

- Был реверс, но в ближайшие часы должно быть запущено два. Даже в реверсивном движении на первом этапе формируется проблема. Всех досконально проверяют. Мы и раньше это делали - весь багаж. Сейчас пробка рассосалась, и в сторону Кубани ее практически нет, - отметил политик.

Как подчеркнул Владимир Константинов, сейчас наблюдаются очереди на паромы - там скопилось большое количество фур и автобусов. Впрочем, по словам политика, в течение пары дней ситуация должна нормализоваться.