Стало известно, когда проезд по паромной переправе через Керченский пролив станет доступен для грузовиков

Пока морским путем пересекать пролив могут только легковушки и пассажиры без транспорта Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко рассказал, когда через паромную переправу начнут отправлять грузовики.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Автомобильное сообщение для легковых автомобилей удалось восстановить в тот же день, но вот проезд для большегрузного транспорта пока под запретом.

Грузовикам было рекомендовано пользоваться паромной переправой. Однако это станет возможно лишь с воскресенья.

- Большегрузы с 9 октября будут отправлять паромами из керченского рыбного порта, - передает корреспондент «КП»-Крым слова заместителя министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Оттуда же будут отправляться и газели, которые пока также не пускают на Крымский мост. Отметим, по словам главы республики Сергея Аксенова, проезд на пароме для пассажиров будет бесплатным.

Напомним, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. По данным СК, взорвавшаяся фура принадлежит жителю Краснодарского края. По факту случившегося заведено уголовное дело.

По распоряжению Владимира Путина меры безопасности при переходе через Керченский пролив были усилены.

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