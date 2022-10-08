Паромная переправа через Керченский пролив будет работать бесплатно

В порту "Крым" находится 250 пассажиров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Паромная переправа через Керченский пролив, открытая 8 октября после ЧП на Крымском мосту, будет перевозить пассажиров и транспорт бесплатно. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, субсидироваться из федерального бюджета. Поэтому перевозка грузовых, легковых авто и пассажиров ничего стоить не будет, - заявил глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, легковой транспорт с двух сторон моста начали пропускать колоннами по 50 машин. Сложнее дела обстоят с грузовыми автомобилями и пассажирскими автобусами.

- Сейчас проводятся следственные действия, экспертиза. Сутки попросили коллеги для коллеги для решения этого вопроса. Если завтра будет решение, что автобусный транспорт может передвигаться, то уже будет полегче, - пояснил глава республики.

Также он отметил, что пассажиров автобусов, которые следуют до Керчи, Краснодара, Анапы и других населенных пунктов Крыма или Кубани, перевезут через мост на легковых авто и заберут на другой стороне транспортного перехода.

- С автобусами дальнего следования дела обстоят сложнее. Их будут грузить на паром. Эта работа уже начата. Сейчас 250 человек находятся в порту «Крым» на территории Керченской паромной переправы, - заключил Сергей Аксенов.

Напомним, 8 октября на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. По данным НАК, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП. Три человека погибли. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода Кубань-Крым.

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