Пробка из 700 грузовиков образовалась перед паромной переправой через Керченский пролив

Очередь продолжает увеличиваться Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В настоящее время своей очереди на паромную переправу через Керченский пролив ожидает около 700 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

– Владельцев грузов и пассажирских автобусов оперативный штаб Краснодарского края просит по возможности отложить поездки в Крым. По последним данным, очередь на переправу сейчас ожидают около 700 грузовых автомобилей. При этом - к вечеру 9 октября было перевезено в обе стороны 162 грузовика, – говорится в сообщении.

Отмечается, что очередь продолжает увеличиваться. Пассажирские кампании и операторов грузоперевозок просят по возможности перенести или отложить рейс, а также учитывать, что в первую очередь на паром запускают скоропортящиеся грузы.

Для водителей в настоящий момент задействованы восемь стоянок с пунктами обогрева и горячим питанием.

Напомним, сейчас по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Движение автобусов и грузовиков временно осуществляется через паромную переправу из порта Кавказ в Керчь.

Как ранее сообщили в Минтрансе России, объемы перевозок постепенно будут увеличиваться – так, уже сегодня на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, а до 16 октября планируют запустить четвертое судно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крымский мост прочнее Украины и будет стоять сотни лет»: спикер Госсовета Крыма назвал теракт символом вступления конфликта в новую стадию

Владимир Константинов призвал крымчан к дисциплине и бдительности (подробнее)