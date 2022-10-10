Минтранс РФ планирует привлечь дополнительные суда для перевозок через Керченский пролив

Минтранс РФ привлечет дополнительный флот для осуществления паромных перевозок через Керченский пролив Фото: Юлия МАРКИНА

Министерство транспорта РФ привлечет дополнительный флот для осуществления паромных перевозок через Керченский пролив. Об этом вечером 9 октября сообщила пресс-служба министерства.

– Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив, – говорится в сообщении.

Накануне вечером для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов был запущен второй автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий». Сегодня должен начать работу третий паром; еще одно судно планируют привлечь к концу недели.

К вечеру воскресенья пассажирские суда и паромы перевезли в обе стороны почти 1500 человек и более 160 грузовых автомобилей.

Отмечается, что морская переправа через Керченский пролив работает круглосуточно, если позволяют погодные условия. .

Ранее в Ростуризме заявили, что туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым. Время ожидания сейчас составляет пару часов и будет постепенно сокращаться. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновлено в прежнем объеме, проблем при покупке билетов обе стороны нет.

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