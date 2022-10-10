Паром «Лаврентий» приступил к работе на Керченской переправе

Для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов запущен паром «Лаврентий» Фото: Юлия МАРКИНА

Запущен паром «Лаврентий» для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. Паром будет отправляться от рыбного порта.

- Первым рейсом отправлены 16 грузовиков, автобусы проходят проверку, - написал Брусаков в своем telegram-канале.

По его словам, от паромной переправы в порт «Кавказ» регулярно ходит паром «Керченский-2». Он переправляет газели и малотоннажные транспортные средства. Кроме того, готовятся к запуску большой паром «Мрия» и малый паром «Ейск».

Ранее в Ростуризме заявили, что туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым. Время ожидания сейчас составляет пару часов часов и будет постепенно. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу. Ж/д сообщение по Крымскому мосту возобновлено в прежнем объеме, проблем при покупке билетов обе стороны нет.

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