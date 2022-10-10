«Крымский мост прочнее Украины и будет стоять сотни лет»: спикер Госсовета Крыма назвал теракт символом вступления конфликта в новую стадию

Теракт на Крымском мосту серьезно повлиял на жителей республики Фото: Ирина ГЕРЦ

Теракт на Крымском мосту, произошедший ранним утром 8 октября, становится символом вступления конфликта на Украине в новую стадию. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Tg-канале.

- Атака на Крымский мост серьезно повлияла на крымчан. Этот случай, даже не звонок, а набат - призывает всех нас к дисциплине и бдительности, заставляет перейти на мобилизационный режим, - подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Отмечалось также, что авторы, исполнители и заказчики подрыва - спецслужбы Украины.

По словам Владимира Константинова, крымские власти сделают все, чтобы местные жители не ощутили никаких неудобств - ни экономических, ни социальных. Мост продолжает работать, а его восстановлением сейчас в усиленном порядке занимаются сотни рабочих.

- Крымский мост прочнее Украины и будет стоять через сотни лет после того, как от этого геополитического недоразумения не останется и следа, - отметил политик.

Владимир Константинов также подчеркнул, что спокойная жизнь для россиян наступит лишь после полного разгрома киевского режима.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло ранним субботним утром 8 октября. Жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны инфраструктурного объекта повалил густой черный дым. Позже стало известно, что причиной инцидента стала фура, начиненная взрывчаткой.

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