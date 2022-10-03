В Крыму спасатели эвакуировали туристов в районе горы Демерджи

Фото: ГУ МЧС по РК

В Крыму спасатели эвакуировали двух туристов, которые заблудились в районе реки Джурла и горы Шан-Кая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

– 01.10.22 в 14:45 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что в районе реки Джурла и горы Шаан-Кая мужчина и женщина сбились с тропы и вышли на непроходимый участок, дальше передвигаться не могут. Требуется помощь спасателей», – говорится в сообщении.

На место отправилась дежурная смена Алуштинского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ - СПАС» в составе четырех человек. Прибыв к седловине между Южной и Северной Демерджи, спасатели были вынуждены продолжить поиски пешком. Пройдя по темноте более четырех километров, они все же нашли заблудившихся мужчину и женщину в ущелье под горой Шаан-Кая.

Фото: ГУ МЧС по РК

Пострадавших эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. По веревочным перилам туристов подняли в безопасное место и доставили к автомобилю. В медпомощи они не нуждались.

Фото: ГУ МЧС по РК

Вся поисково-спасательная операция заняла около семи часов.

Накануне вечером крымские спасатели эвакуировали группу туристов с горы Бойка.

Крымские спасатели эвакуировали группу туристов из горно-лесной зоны в районе горы Бойка

Крымские спасатели эвакуировали двух альпинистов с горы Сокол

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50