Ялтинцев возмутила пьяная пара, пеленавшая месячного малыша прямо на асфальте

По словам очевидцев, мужчина обращался с ребенком грубо. Фото: «АГПЯлта» в telegram

Крымчан возмутило видео, разлетевшееся по соцсетям. На нем нетрезвая парочка решила перепеленать месячного ребенка прямо на асфальте. Стоит заметить, что в Крыму в этом году осень довольно холодная и температура воздуха днем может опускаться до +10.

Но мужчину и женщину, попавших на видео, это не остановило.

Все произошло в поселке Массандра под Ялтой.

- Пьяная пара положила своего маленького месячного ребенка в грязном тонком одеянии, на холодные ступеньки и пьяный папаша менял ему подгузник, относившись к ребенку крайне небрежно и жестоко, мать ребенка в этот момент курила и щелкала семечки, - рассказала автор видео в паблике «АГПЯлта» в telegram.

По ее словам, в сумке у женщины лежал алкоголь. Увидев толпу зевак, которые начали делать замечания, пара поспешила схватить ребенка и скрыться.

Ситуацию прокомментировала мэр Ялты Янина Павленко. Она рассказала, что в ее соцсети поступило множество обращений от крымчан, возмущенных поведением парочки.

- Службы занимаются. Личности установлены. Ребенку еще нет месяца. Ситуация вопиющая и недопустимая. Сегодня же по месту жительства направлена комиссия по защите прав несовершеннолетних, - написала глава администрации Ялты у себя в telegram.

Она добавила, что социальные службы работают во взаимодействии с правоохранительными органами. Янина Павленко поблагодарила ялтинцев за неравнодушие.

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