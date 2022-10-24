Ялтинцев возмутила пьяная пара, пеленавшая месячного малыша прямо на асфальте

По словам очевидцев, мужчина обращался с ребенком грубо. Фото: «АГПЯлта» в telegram
Крымчан возмутило видео, разлетевшееся по соцсетям. На нем нетрезвая парочка решила перепеленать месячного ребенка прямо на асфальте. Стоит заметить, что в Крыму в этом году осень довольно холодная и температура воздуха днем может опускаться до +10.
Но мужчину и женщину, попавших на видео, это не остановило.
Все произошло в поселке Массандра под Ялтой.
- Пьяная пара положила своего маленького месячного ребенка в грязном тонком одеянии, на холодные ступеньки и пьяный папаша менял ему подгузник, относившись к ребенку крайне небрежно и жестоко, мать ребенка в этот момент курила и щелкала семечки, - рассказала автор видео в паблике «АГПЯлта» в telegram.
По ее словам, в сумке у женщины лежал алкоголь. Увидев толпу зевак, которые начали делать замечания, пара поспешила схватить ребенка и скрыться.
Ситуацию прокомментировала мэр Ялты Янина Павленко. Она рассказала, что в ее соцсети поступило множество обращений от крымчан, возмущенных поведением парочки.
- Службы занимаются. Личности установлены. Ребенку еще нет месяца. Ситуация вопиющая и недопустимая. Сегодня же по месту жительства направлена комиссия по защите прав несовершеннолетних, - написала глава администрации Ялты у себя в telegram.
Она добавила, что социальные службы работают во взаимодействии с правоохранительными органами. Янина Павленко поблагодарила ялтинцев за неравнодушие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крымчанка ответит перед судом за жестокое обращение со своими детьми
Несовершеннолетние оставались без присмотра и еды, пока мать находилась в запое (подробнее)