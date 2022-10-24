Команды из Крыма и Севастополя смогут играть под эгидой ФНЛ с 2023 года

Фото: Михаил Развожаев/Tg

Крымским футболистам разрешили принимать участие в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023-2024 годов. Кроме того, с 2023 года детско-юношеские команды полуострова смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях.

- Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне, - написал губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

По его словам, в настоящее время также активно рассматривается вопрос вхождения футбольных федераций Севастополя и Крыма в состав Российского футбольного союза.

У команд полуострова на данный момент особый статус. В 2015 году после жалобы украинской стороны был введен запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях письмами от ФИФА и УЕФА. В результате вопрос «поставили на паузу».

Ранее включение Крымского футбольного союза в РФС действительно грозило санкциями всем российским футбольным лигам. Однако в настоящий момент отечественный футбол итак отстранен от международных соревнований. Это позволило вновь вернуться к вопросу об участии крымских команд в чемпионатах под эгидой ФНЛ и РФС.

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