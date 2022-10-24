Как наблюдать в Крыму частичное затмение Солнца без продвинутой техники

Частичное солнечное затмение можно наблюдать не только в телескоп Фото: Мария ЛЕНЦ

Частичное затмение Солнца, которое ожидается 25 октября, крымчане смогут наблюдать из любой точки полуострова. В Крыму будет видно, как Луна закроет солнечный диск на 50%. Но даже если фаза составит все 90%, увидеть затмение невооруженным взглядом невозможно, рассказал КП-Крым сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

В идеале понадобится телескоп с фильтром. Но можно использовать и менее «продвинутые» средства: простейшую камеру-обскура или завалявшиеся дискеты (магнитные диски для записи информации, популярные в «нулевых»).

- Вариантов наблюдения много. Самый продвинутый: это взять телескоп со специальным фильтром. Варианты менее продвинутые: взять бинокль и спроектировать картинку на белый лист бумаги или на белую стену. Если же без оптики, то можно взять смартфон, приложить к камере одну или парочку дискет, и поснимать в профессиональном режиме. Обычно, если в офисе покопаться, то на дальней полке они заваляются, - рассказывает Сергей Назаров.

Можно использовать и засвеченную рентгеновскую или обычную фотопленку. Приложить ее в два слоя к камере мобильного телефона и снимать на самой короткой выдержке.

Есть и классический «дедовский» способ - камера-обскура. Закрываем шторы в комнате, оставляя небольшую щелку, и проектируем поступающий свет на белый лист бумаги. Должна получиться проекция перевернутого солнышка, говорит ученый.

- Или можно взять дуршлаг. В нем много маленьких дырочек, а значит будет много маленьких солнышек. В зашторенной комнате получаем луч солнца и ставим на его пути дуршлаг. Свет, который прошел через дуршлаг, проектируется на белый лист бумаги и рисует проекцию Солнца, - рассказывает Сергей Назаров.

Сам Сергей Назаров завтра установит свой личный телескоп на футбольном поле на въезде в поселок Научный, где расположена Крымская астрофизическая обсерватория. Увидеть частичное затмение Солнца сможет любой желающий совершенно бесплатно. Кстати, подобное зрелище в Крыму в среднем можно лицезреть раз в пять лет, говорит специалист.

- Точно помню шикарное затмение в августе 1999 года и в середине 2000-х. А вот полное затмение в одной и той же точке на Земле можно наблюдать раз в сто лет, - говорит Сергей Назаров.

Отметим, наблюдать частичное солнечное затмение можно будет с 12:33 до 15:02. Его пик придется на 13:48, когда будет скрыто 49% поверхности Солнца.

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