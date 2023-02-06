В Крым пришла настоящая зима! Мощные снегопады и аномальные холода снова накроют полуостров

На удивление, морозы не закончились на прошлой неделе, поэтому холодный фронт начнет свое действие с понедельника Фото: Олег ЗОЛОТО

Суровая зима все же придет в Крым в ближайшую неделю. Как сообщают синоптики регионального гидрометцентра, морозы до -10 градусов, метели и снегопады накроют полуостров уже 7 февраля.

- На этой неделе мы снова ждем наступление зимы. На удивление, морозы не закончились на прошлой неделе, поэтому холодный фронт начнет свое действие уже сегодня. Мы ожидаем обильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра до 12 метров в секунду, а местами даже до 20, - рассказала КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, столбики термометра ночью в эти дни опустятся до -3 градусов мороза, а в конце недели – до -10. Снежный покров в центральный районах полуострова повысится до 15 мм, а в горах выпадет рекордное количество осадков. Поэтому на Ангарском Перевале и Ай-Петри, где так любят кататься местные жители, будет снежно всю ближайшую неделю.

- Улучшение погоды ожидается только ближе к концу этой недели. Днем температура поднимется до +2, однако ночью до 9 февраля столбики термометра будут показывать до -9 градусов ниже нуля, - добавляет синоптик.

Также, в гидрометцентре добавили, что с 5 по 7 февраля в Крыму будет объявлено штормовое предупреждение из-за погодных условий. В эти дни на полуострове ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки и гололедица.

- 6 и 7 февраля снег, местами сильный, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с, - отмечает метеоролог.

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