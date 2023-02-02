Снегу быть! Синоптики обещают мощные снегопады в Крыму до середины следующей недели

Несвойственная для Крыма зимняя погода продержится во многих районах до середины следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале февраля в Крым пришла долгожданная зима со снегом и белоснежными сугробами! К тому же, синоптики регионального гидрометцентра обещают, что белые хлопья с неба будут сыпать еще как минимум неделю, поэтому можно смело планировать зимние развлечения на выходных.

Как рассказала КП-Крым начальник гидрометцентра по республике Татьяна Любецкая, в ближайшие несколько дней по всей территории полуострова ожидаются сильные снегопады. Самый мощный ожидается в пятницу – 3 февраля. Из-за непогоды и сильных осадков по всему полуострову даже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

По словам Любецкой, несвойственная для Крыма зимняя погода продержится во многих районах до середины следующей недели. В горах синоптик обещает до 6-9 градусов мороза, а в городах – до 2-3 со знаком минус. На Ангарском Перевале, где так любят кататься местные жители, будет снежно все выходные.

- Поэтому как раз лучше не упускать возможности покататься и повеселиться. Берите санки, лыжи, теплую одежду и вперед в зиму. На Ай-Петри и в других горах снег будет сыпать не прекращая, - отмечает метеоролог.

В Симферополе в ближайшие дни ожидается температура от -1 до +1 градуса Цельсия, однако это не помешает снегопадам.

- Осадки все равно будут. Местами в виде обычного снега, местами – в видео мокрого, но точно будут. Просто есть вероятность того, что они будут таять днем, - заключает синоптик.

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