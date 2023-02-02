Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2023 13:10

Снегу быть! Синоптики обещают мощные снегопады в Крыму до середины следующей недели

В Крыму 3 февраля объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Несвойственная для Крыма зимняя погода продержится во многих районах до середины следующей недели

Несвойственная для Крыма зимняя погода продержится во многих районах до середины следующей недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале февраля в Крым пришла долгожданная зима со снегом и белоснежными сугробами! К тому же, синоптики регионального гидрометцентра обещают, что белые хлопья с неба будут сыпать еще как минимум неделю, поэтому можно смело планировать зимние развлечения на выходных.

Как рассказала КП-Крым начальник гидрометцентра по республике Татьяна Любецкая, в ближайшие несколько дней по всей территории полуострова ожидаются сильные снегопады. Самый мощный ожидается в пятницу – 3 февраля. Из-за непогоды и сильных осадков по всему полуострову даже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

По словам Любецкой, несвойственная для Крыма зимняя погода продержится во многих районах до середины следующей недели. В горах синоптик обещает до 6-9 градусов мороза, а в городах – до 2-3 со знаком минус. На Ангарском Перевале, где так любят кататься местные жители, будет снежно все выходные.

- Поэтому как раз лучше не упускать возможности покататься и повеселиться. Берите санки, лыжи, теплую одежду и вперед в зиму. На Ай-Петри и в других горах снег будет сыпать не прекращая, - отмечает метеоролог.

В Симферополе в ближайшие дни ожидается температура от -1 до +1 градуса Цельсия, однако это не помешает снегопадам.

- Осадки все равно будут. Местами в виде обычного снега, местами – в видео мокрого, но точно будут. Просто есть вероятность того, что они будут таять днем, - заключает синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3 февраля из-за снега и гололеда

Также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду (подробнее)

Фотофакт: Пушистый снег украсил крымские горы

На полуостров пришла настоящая зима (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ