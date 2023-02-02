В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3 февраля из-за снега и гололеда

В Крыму в пятницу ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3 февраля из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

Также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, в Симферополе 2 февраля небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 8 до 13 метро в секунду. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +3...+5°. В Севастополе днем облачно, ожидаются незначительные осадки. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Днем до +8 градусов.

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