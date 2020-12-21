Фотофакт: Пушистый снег украсил крымские горы

Больше всего погрузилась в сказочную снежную атмосферу гора Ай-Петри. Фото: instagram crimea.public
На выходных крымские горы замело белым и пушистым снегом. В социальных сетях уже появились яркие фотографии и видео такого редкого для полуострова явления.
Туман густо обволакивает горы,а за ним четко виднеется белый пушистый снег. Фото: instagram crimea.public
Больше всего погрузилась в сказочную снежную атмосферу гора Ай-Петри. На снимках с этого места - замерзшие ледышки на деревьях, хрустящие сугробы и белые верхушки гор. Красота!
Деревья облепили тяжелые сосульки. Фото: instagram crimea.public
- Все мы знаем, что перед новогодними праздниками происходят чудеса, - пишут в комментариях пользователи соцсетей.
- Хоть с опозданием, но сразу новогоднее настроение появилось, - подхватывают другие. - Такая красота. Не хочется, чтобы таял.
Побелели горы и тропинки. Фото: instagram crimea.public
Крымские синоптики успокаивают - на этой неделе снег будет частым гостем на полуострове. С 21 декабря специалисты Крымского гидрометцентра прогнозируют похолодание с мокрым снегом и гололедом.
Температура воздуха ночью опустится до -3, а днем не поднимется выше нуля.
Фото: instagram crimea.public
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