Фотофакт: Пушистый снег украсил крымские горы

Больше всего погрузилась в сказочную снежную атмосферу гора Ай-Петри. Фото: instagram crimea.public

На выходных крымские горы замело белым и пушистым снегом. В социальных сетях уже появились яркие фотографии и видео такого редкого для полуострова явления.

Туман густо обволакивает горы,а за ним четко виднеется белый пушистый снег. Фото: instagram crimea.public

Больше всего погрузилась в сказочную снежную атмосферу гора Ай-Петри. На снимках с этого места - замерзшие ледышки на деревьях, хрустящие сугробы и белые верхушки гор. Красота!

Деревья облепили тяжелые сосульки. Фото: instagram crimea.public

- Все мы знаем, что перед новогодними праздниками происходят чудеса, - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

- Хоть с опозданием, но сразу новогоднее настроение появилось, - подхватывают другие. - Такая красота. Не хочется, чтобы таял.

Побелели горы и тропинки. Фото: instagram crimea.public

Крымские синоптики успокаивают - на этой неделе снег будет частым гостем на полуострове. С 21 декабря специалисты Крымского гидрометцентра прогнозируют похолодание с мокрым снегом и гололедом.

Температура воздуха ночью опустится до -3, а днем не поднимется выше нуля.

Фото: instagram crimea.public

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