«Припорошило слегка»: Снег выпал на Ай-Петри в Крыму

Снег порадовал крымчан еще вчера. Фото: Инстаграм/lubov_mezhals

Пока Симферополь заливает дождем, а солнце не спешит выглядывать из-за серых туч, на Ай-Петри уже выпал первый снег.

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни будет сухой и теплой. Фото: Инстаграм/lubov_mezhals

Как сообщила КП-Крым начальник гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, на вершине горы снег лежит уже второй день, но его там совсем немного.

- Всего один миллиметр выпал, а сейчас и тот растаял уже, наверное, - отмечает синоптик. - Красиво, конечно, но мы это и за снег не считаем. Так, припорошило слегка.

На листиках еще недавно были капельки росы, а сегодня их уже припорошил белый снег. Фото: Инстаграм/lubov_mezhals

Для синоптиков это не снег, а вот для обывателей - целое событие. Крымчане, побывавшие в этот день на Ай-Петри, уже успели поделиться впечатлениями и красивыми фотографиями у себя в социальных сетях.

В крымских горах уже вовсю царит зимы. Фото: Инстаграм/lubov_mezhals

А в крымской столице пока серо и пасмурно. По прогнозам синоптиков, во вторник в Симферополе ожидаются кратковременные дожди, но до конца недели будет сухо и тепло. Даже теплее, чем на прошлой неделе - до +10 градусов.

А в Симферополе все еще дожди и 1- градусов тепла. О зиме здесь горить еще рано. Фото: Инстаграм/lubov_mezhals

Поле пасмурного Симферополя снег на Ай-Петри удивил жителей полуострова. Фото: Инстаграм/lubov_mezhals

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