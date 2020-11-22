В Крым пробирается на цыпочках зима: 7 фото Гурзуфа в ноябре

Поздней осенью у котиков испортился характер. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный Крым, как ни крути, но тоже подвластен холодам. Конечно, речь не идет об снегопадах, но все же признаки приближающей зимы заметны.

Нужно посмотреть вверх, чтобы увидеть багрец и золото. Фото: Алекс Кедми/VK

Зима потихоньку, будто бы на цыпочках, незаметно пробирается в теплые края. Скромняга!

Мурлыкам холода не по душе. Фото: Алекс Кедми/VK

На грядущий декабрь живо отреагировали котики, которые являются достоянием и визитной карточкой Южного берега Крыма. Вальяжные мурки и барсики потеряли летнее благодушие, стали серьезными и сосредоточенными. Пушистых можно понять: одно дело беззаботно греть бока на солнышке, и совсем другое жить под небом, затянутым тучками.

Барбосам на ЮБК живется сытно и тепло. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и бездомным собакам сердобольные люди предоставили теплые подстилки и сахарные косточки.

Домашних питомцев тепло кутают, да еще и на руках носят. Фото: Алекс Кедми/VK

Домашним любимцам повезло куда больше: их хозяева не только сами нарядились в куртки, но и про своих питомцев не забыли.

Несмотря на ноябрь в Гурзуфе много зелени. Фото: Алекс Кедми/VK

Вроде ноябрь, до декабря осталась неделя, но в поселке хватает растений, которые щеголяют сочно-зеленой листвой. Им невдомек, что дело к зиме идет.

Цветы особенно привлекательны поздней осенью. Фото: Алекс Кедми/VK

Не редкость и цветущие розы: неженки не спешат отказываться от красивых лепестков, источающих тонкий, особенно нежный в осеннем прохладном воздухе, аромат.

Надолго ли хватит стойкости у красавиц? Время покажет, ведь синоптики в ближайшие дни обещают на полуострове холодный дождь и мокрый снег.

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