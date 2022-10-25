В Феодосии водитель насмерть сбил 57-летнего пешехода на «зебре»

Фото: Госавтоинспекция Феодосии

Накануне вечером в Феодосии под колесами автомобиля «Лада Приора» погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. Инцидент произошел напротив дома №69 по улице Федько.

- По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения, двигаясь по улице Федько со стороны улицы 3-го Интернационала, при проезде регулируемого пешеходного перехода, который находился в режиме желтого мигающего сигнала, не предоставил преимущество и допустил наезд на пешехода, - говорится в сообщении.

В момент ДТП пешеход находился на «зебре», однако шофер не заметил его в темноте. Пострадавший от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водителем оказался местных житель, у которого за плечами был один год стажа управления автотранспортом. Мужчина в момент ДТП был трезв.

Установлено, что световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали. А на месте аварии инспекторы не обнаружили дорожного знака «Стоп-линия» и пешеходных ограждений. В адрес обслуживающей организации направлены рекомендации по устранению недостатков.

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