Задушил собачьим поводком: суд в Крыму вынес приговор мужчине, убившему родную мать

Свою вину мужчина признал полностью, раскаявшись в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Балаклавского района за убийство родной матери, совершенное в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Как установило следствие, инцидент произошел декабрьским вечером 2021 года. Между мужчиной и его 55–летней родственницей разыгрался конфликт: женщина была недовольна тем, что сын не ищет работу и продолжает бездельничать.

- Мужчина, разгоряченный алкоголем, выхватил из рук матери кожаный поводок для выгула собак, накинул ей на шею и начал душить. Вскоре пострадавшая перестала подавать признаки жизни, - говорится в сообщении.

Крымчанина оперативно задержали и поместили под стражу. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Следующие девять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан житель Симферопольского района, задушивший полотенцем свою 78-летнюю бабушку

Между ним и потерпевшей произошел конфликт, и мужчина, будучи пьяным, убил старушку (подробнее)