«Почувствовала что-то не то»: крымский блогер Клубничка рассказала, как пережила землетрясение в Турции

Эпицентр сильных толчков находился недалеко от города Газиантеп. Фото: Личный архив героя публикации Фото: Елена МАРТЫНОВА

В ночь с 5 на 6 февраля в Турции произошло страшное землетрясение магнитудой почти 8 баллов. Эпицентр сильных толчков находился недалеко от города Газиантеп.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, самые первые толчки были зафиксированы в 40 километрах от населенного пункта на глубине 10 километров. Бедствие принесло не мало проблем для местных и отдыхающих: на улицах разрушались дома, а люди оказались под завалами, многоэтажки складывались за секунду. Спасатели до сих пор устраняют жуткие последствия землетрясения. А, как заявил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар, число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек.

Несколько месяцев Любовь живет в Турции. Фото: Личный архив героя публикации

Крымчане, которые в эти дни оказались в Турции, делились историями о том, что происходило в стране 5 и 6 февраля. В их числе оказалась и крымский блогер Люба Клубничка.

Несколько месяцев назад она вместе со своей семьей – мужем и малолетним ребенком – решила покинуть родной дом и на неопределенное время уехать из Крыма. Упаковала жизнь в пару чемоданов и отправилась в Стамбул.

На выходных Клубничка вместе с мужем уехала отдыхать, поэтому на момент землетрясения оказалась почти в 450 километрах от места толчков. В своем блоге она поделилась, что, несмотря на большое расстояние, все равно почувствовала что-то неладное.

- Я проснулась в пять утра, чтобы отвести ребенка в туалет, и заметила что-то странное в своем состоянии. Знаете, как будто тебя укачивает в машине. То же самое было и со мной, но я подумала, что просто не успела проснуться, поэтому дальше легла спать. До восьми утра я чувствовала, как мой вестибулярный аппарат сигнализирует мне о том, что что-то не то, уже потом я увидела новости, была в шоке, - отмечает блогер.

Фото: Личный архив героя публикации

По словам Клубнички, отголоски толчков были даже в Батуми, где живут ее друзья.

- Сейчас с нами все в порядке, спасибо за переживание. Мы направляемся в Стамбул, в нашу квартиру. Но состояние до сих пор как в тумане, - добавляет блогер.

Также крымчанка отметила, что второй день по всей Турции местные и туристы испытывают сложности со связью и интернетом. Не все люди могут дозвониться друг другу.

После страшной трагедии вся страна временно затихла. На улицах курортных городов все так же работают кафе и магазины, люди устраивают пробежки вдоль набережной, люди неспешно прогуливаются, но в некоторых районах, где толчки разрушили целые здания и дороги, спасатели собирают помощь пострадавшим в результате трагедии.

К тому же, по данным турецких СМИ, опасность в стране все еще сохраняется. Некоторые здания продолжают рушиться даже спустя день после ЧП. Люди пока боятся возвращаться в свои дома и предпочитают оставаться в более безопасных местах.

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