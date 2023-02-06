Будет ли как в Турции? Сейсмолог рассказал, ждать ли землетрясение в Крыму

Заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк отметил, что жителям южного региона России не стоит переживать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение в Турции принесло немало разрушений. Ночью с воскресенья на понедельник мощные толчки почувствовали жители шести регионов страны, а вместе с ними - даже в некоторых районах Сирии. Страшное событие произошло в 01:17 или в 04:17 по московскому времени, а эпицентр колебаний находился в 30 километрах от города-миллионника Газиантепа.

Несмотря на то, что Крым находится не так далеко от Турции, на утро 6 февраля сейсмическая активность на полуострове не зарегистрирована. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В ведомстве также добавили, что при угрозе бедствия спасатели проведут экстренное оповещение для всех жителей региона.

В то же время заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк отметил, что жителям южного региона России не стоит переживать.

- Мы находимся на другой сейсмоактивной плите, которую не затронуло землетрясение. Крымчанам не нужно ни о чем переживать, так как ночью мы не зафиксировали никаких толчков, - отмечает специалист.

Эксперт также добавил, что полуостров является частью сейсмоопасной зоны, поэтому подземные толчки здесь могут произойти в любой момент, однако часто мы их даже не чувствуем. К тому же, большая часть строений в Крым спроектирована с применением стандартов защиты от подобного рода бедствий.

Напомним, два года назад жителей Ялты не на шутку встревожили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение около курортного города зафиксировали специальные приборы. Сначала толчки заметили жители прибрежной зоны, а затем – основной части района.

Как ранее отмечал сейсмолог, в год на территории полуострова ученые фиксируют до 150 подземных толчков. Чаще всего они почти не отличаются друг от друга и даже не ощущаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение в Крыму 12 января 2021: Подземные толчки зафиксировали в Ливадии

К чему привело землетрясение в Крыму 12 января 2021 (подробнее)

Землетрясение в Ялте не принесло никаких разрушений

Просьб о помощи от горожан в службу спасения также не поступало (подробнее)