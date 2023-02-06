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Общество6 февраля 2023 11:07

Будет ли как в Турции? Сейсмолог рассказал, ждать ли землетрясение в Крыму

В МЧС не зарегистрировали сейсмической активности в Крыму
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк отметил, что жителям южного региона России не стоит переживать.

Заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк отметил, что жителям южного региона России не стоит переживать.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение в Турции принесло немало разрушений. Ночью с воскресенья на понедельник мощные толчки почувствовали жители шести регионов страны, а вместе с ними - даже в некоторых районах Сирии. Страшное событие произошло в 01:17 или в 04:17 по московскому времени, а эпицентр колебаний находился в 30 километрах от города-миллионника Газиантепа.

Несмотря на то, что Крым находится не так далеко от Турции, на утро 6 февраля сейсмическая активность на полуострове не зарегистрирована. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В ведомстве также добавили, что при угрозе бедствия спасатели проведут экстренное оповещение для всех жителей региона.

В то же время заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк отметил, что жителям южного региона России не стоит переживать.

- Мы находимся на другой сейсмоактивной плите, которую не затронуло землетрясение. Крымчанам не нужно ни о чем переживать, так как ночью мы не зафиксировали никаких толчков, - отмечает специалист.

Эксперт также добавил, что полуостров является частью сейсмоопасной зоны, поэтому подземные толчки здесь могут произойти в любой момент, однако часто мы их даже не чувствуем. К тому же, большая часть строений в Крым спроектирована с применением стандартов защиты от подобного рода бедствий.

Напомним, два года назад жителей Ялты не на шутку встревожили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение около курортного города зафиксировали специальные приборы. Сначала толчки заметили жители прибрежной зоны, а затем – основной части района.

Как ранее отмечал сейсмолог, в год на территории полуострова ученые фиксируют до 150 подземных толчков. Чаще всего они почти не отличаются друг от друга и даже не ощущаются.

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