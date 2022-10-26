В Крыму вынесли приговор пироману, который спалил депутатскую комнату в административном здании

В суде обвиняемый полностью признал вину Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд вынес приговор 25-летнему хулигану, который поджег здание администрации Пушкинского сельского поселения в Крыму. Об этом сообщили в Советском районном суде Республики Крым.

Одной июньской ночью этого года, напившись, подсудимый из хулиганских побуждений сделал из найденных во дворе предметов и горючей смеси несколько «Коктейлей Молотова». После этого парень отправился к зданию администрации, где убедившись, что за ним никто не наблюдает, поджег бутылки и забросил их через окно в помещение.

- В результате произошло возгорание депутатской комнаты и уничтожение части имущества. В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, однако, от дачи показаний отказался на основании положений статьи 51 Конституции РФ, - говорится в сообщении.

Парня осудили на три года исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит 700 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

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