Экс-заместитель председателя Совмина Крыма отправился в колонию за взятку в 16 миллионов рублей

Фото: Архив «КП»

Экс-вице-премьера Совмина Крыма Виталия Нахлупина и бывшего и.о. заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского признали виновными в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по РК.

– Следствием и судом установлено, что в 2017-2018 годах Виталий Нахлупин организовал через Валентина Дукорского и Ярослава Сливку получение взятки. В обмен на деньги фигуранты обеспечивали победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ, – говорится в сообщении ведомства.

Общая сумма взятки превысила 16 миллионов рублей.

Сливка пошел на сотрудничество со следствием, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Его приговорили к условному лишению свободы.

Виталий Нахлупин и Валентин Дукорский получили по 8 лет лишения свободы. Кроме того, каждый должен выплатить штраф в размере 16 миллионов рублей.

Напомним, зампред Совмина Крыма Виталий Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве в октябре 2018 года. Одновременно в Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК, а также в ГУП «Крымэнерго» проводилась выемка документов. Позже стало известно, что Нахлупин и бывший и.о. заместителя министра транспорта республики Валентин Дукорский обвиняются в получении взятки в крупном размере.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: Бывший вице-премьер Крыма Нахлупин вышел из СИЗО

Суд отправил обвиняемого в получении взятки экс-чиновника под домашний арест (подробнее)