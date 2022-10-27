Крымчанин пришел в ярость после ссоры в транспорте и вонзил водителю троллейбуса нож в шею

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму будут судить 47-летнего местного жителя, который едва не зарезал из мести водителя троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.
6 августа этого года нетрезвый пассажир поругался с водителем общественного транспорта, в результате чего последний выгнал дебошира из салона и поехал далее по маршруту. Выставленный за дверь оскорбленный мужчина отправился домой, взял разделочный нож и вернулся на остановку дожидаться обидчика. Но не дождался. Когда подошел первый же троллейбус, обвиняемый зашел в салон и ударил водителя лезвием в область шеи. То, что жертвой оказался совсем другой человек, его не смутило.
- Однако довести преступный умысел до конца ему не удалось в связи с активным сопротивлением потерпевшего и пассажиров троллейбуса. Кроме того, мужчине была оказана своевременно медицинская помощь, - говорится в сообщении.
В ходе расследования было собрано достаточно улик, чтобы доказать вину подсудимого. Далее материалами дела займется суд.
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