Соседи говорили, что мать убивает ребенка, но дежурный не вызвал наряд. В Крыму халатность полицейского привела к гибели 4-летнего мальчика

Полицейский получил условный срок, приговор еще может быть обжалован Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор сотруднику МВД в Крыму, по вине которого психически больная мать убила своего 4-летнего сына.

Напомним, история произошла в первых числах июня 2022 года. 32-летний уроженец города Щелкино, работая оперативником в дежурной части ОМВД по Ленинскому району, во время своей смены получил сообщение от крымчанки: женщина пожаловалась, что из соседской квартиры слышны плачь и крики маленького ребенка, психически нездоровая соседка издевается над своим чадом.

Оперативник не зарегистрировал сообщение и передал его своему коллеге. Тот подтвердил: ребенок в опасности и подвергается насилию со стороны родительницы.

- Однако мужчина явно не желая исполнять возложенные на него служебные обязанности не направил на место происшествия сотрудников полиции, не принял меры для защиты малолетнего ребенка от преступных посягательств, не доложил о поступившем сообщении руководителю, тем самым бездействовал в течение значительного времени, достаточного для оказания помощи ребенку, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

На помощь малышу вовремя никто не пришел, в результате халатности силовика мать жестоко расправилась над своим чадом. А приехавшие с опозданием полицейские нашли в квартире труп маленького мальчика.

Как удалось ранее узнать КП-Крым, на теле ребенка было обнаружено десять ножевых ранений. Женщина сообщила, что убила малолетнего сына, так как ей приказали это сделать голоса в голове. Местная жительница состоит на учете врача психиатра с диагнозом эмоционально неустойчивое расстройство личности.

- В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Суд квалифицировал его действия как халатность неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека, - добавили в пресс-службе.

В итоге мужчину осудили на 2 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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