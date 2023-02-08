В любых зданиях лучше отойти от окон и расположиться ближе к капитальным стенам квартиры или помещения. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Мощное землетрясение в Турции взбудоражило весь мир. Всю ночь с 5 на 6 февраля в эпицентре толчков – городе Газиантепа – как спичечные коробки складывались многоэтажки, падали небоскребы и рушились чьи-то судьбы. Страшная трагедия, по последним данным, унесла жизни более семи тысяч человек.

Произошедшее шокировало и крымчан, ведь республика - один из самых сейсмически активных регионов России. Да и Турция совсем рядом - по морю от Ялты до нее всего лишь 300 км. Ранее «Комсомолка» уже отвечала на вопрос – возможно ли землетрясение в Крыму.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КРЫМУ

По данным сейсмологов, на утро 6 февраля сейсмическая активность в регионе зарегистрирована не была. К тому же полуостров находится на другой тектонической плите. Поэтому землетрясение по турецкому сценарию Крыму пока не грозит.

Однако заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк добавил, что полуостров является частью сейсмоопасной зоны. Поэтому землетрясение в Крыму может произойти в любой момент. Правда чаще всего мы не чувствуем эти толчки из-за их низкой интенсивности.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В КРЫМУ

Но все-таки Главном управлении МЧС по региону напомнили, как вести себя в случае землетрясения. Главные правила размещены на сайте ведомства.

- Землетрясение считается одной из наиболее грозных сил Земли. Это природное явление способно нанести огромный ущерб. Его последствия зависят от местности, рельефа, почвы, состояния зданий, плотности населения и так далее, - отмечают в пресс-службе МЧС.

Спасатели советуют всегда держать в голове путь, при котором вы сможете покинуть здание во время сильных толчков. Время эвакуации не должно занимать больше 20 секунд.

ГДЕ ПРЯТАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Также нужно заранее определить самые безопасные места в доме, где можно переждать толчки. Для этого хорошо подойдут проемы капитальных внутренних стен, но не перегородок, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса.

- Наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы, - добавляют в ведомстве.

Дома на всякий случай лучше иметь запас провизии и питьевой воды на несколько дней, аптечку первой медицинской помощи, заряженный электрический фонарь и огнетушитель.

- Храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно хранить рюкзак, в котором следует иметь нож, фонарь, топорик, спички, зажигалку, немного еды, аптечку, свечи, шерстяное одеяло, кусок полиэтиленовой пленки, запасную одежду и обувь, - добавляют в пресс-службе.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В КРЫМУ

Во время землетрясения нельзя поддаваться панике. Для начала, если вы можете выйти из помещения, лучше сделать это в первые 15-20 секунду. С собой лучше взять телефон и сразу отойти от всех высоких зданий.

- Если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме. А если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, стекол - прячьтесь под стол. Школьникам можно залезть под парты, отвернуться от окон, - говорят в МЧС.

В любых зданиях лучше отойти от окон и расположиться ближе к капитальным стенам квартиры или помещения.

Если удалось выйти на улицу, нужно отойти в открытое место подальше от многоэтажек, высоких зданий и линий электропередач. Ни в коем случае не стоит проходить под оборванными проводами.

- При необходимости незамедлительно звоните по телефону «101» , - заключили в МЧС.

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