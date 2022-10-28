Ущерб в 25 миллионов: севастопольский чиновник пойдет под суд за «разгром» сцены «Ракушка»

Приморский бульвар - объект культурного наследия, поэтому возводить сооружения на капитальном фундаменте здесь недопустимо. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе пойдет под суд директор дворца культуры из-за ремонта летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, он обвиняется в превышении должностных полномочий и повреждении объекта культурного наследия.

Речь идет о заключении контрактов на выполнение капремонта летней эстрады «Ракушка». Узнаваемая в городе-герое сцена расположена в границах Приморского бульвара - комплексного памятника истории, архитектуры и садово-паркового искусства, является объектом культурного наследия и подлежит охране. Однако выяснилось, что проектные работы не были согласованы с Севнаследием, о чем прекрасно знал директор ГБУК «Андреевский дворец культуры».

- В ходе реализации данного договора без надлежаще оформленной и согласованной проектной документации были незаконно и необоснованно выполнены работы на общую сумму более 21 млн рублей, которые оплачены в полном объеме из средств городского бюджета, - рассказали в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

В ходе проведения ремонта были уничтожены некоторые элементы объекта культурного наследия, что могло привести к утрате исторического облика Приморского бульвара. Спустя два месяца после начала работ их остановили – на территории появились объекты капстроительства: аппаратная будка, амфитеатр и стойки для аппаратуры высотой до четырех метров.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и после скандала вокруг реконструкции «Ракушки», губернатор Михаил Развожаев потребовал приостановить работы. Стоит отметить, что на устранение всех нарушений потребовалось еще более трех миллионов рублей.

Как отметили в СК, своими действиями директор дворца культуры причинил городу ущерб в 25 миллионов рублей. На него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий и повреждение объекта культурного наследия. Все материалы расследования направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

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