От шальной пули погибла главред крымского филиала РИА Новости Светлана Бабаева

Светлане Бабаевой было 50 лет. Фото: РИА Новости

Глава подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла 28 октября из-за несчастного случая.

Как сообщили в пресс-службе медиахолдинга, причиной смерти журналистки Светланы Бабаевой стала шальная пуля, которая попала в нее во время занятия по военно-спортивной стрельбе на учебно-тренировочном полигоне в Крыму.

- Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля… - заявил гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев.

Соболезнования в связи с гибелью журналистки выразил глава Крыма Сергей Аксенов:

- С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели руководителя регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Валерьевны Бабаевой. Это невосполнимая утрата. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Светланы Валерьевны, всем, кто ее знал. Вечная память!

Светлане Бабаевой в июне исполнилось 50 лет. Она родилась Москве в 1972 году, получила юридическое образование в МГУ им. М.В. Ломоносова. Позже журналистка работала в газете «Московские новости», а затем — в «Известиях». В 2004-2006 годах Светлана была главой подразделения РИА Новости Лондоне. После этого снова вернулась столицу России и занимала руководящие должности в «Московских новостях» и журнале «Профиль». В 2008 году Светлана вновь уехала за границу и стала шеф-редактором корпункта РИА Новости в США до 2012 года. Затем журналистка снова вернулась в Москву и освещала темы российской внутренней и внешней политики, занимая руководящие должности в ведущих федеральных изданиях. В декабре 2016 года Светлана Бабаева стала советником МИА «Россия сегодня», а в августе 2019 возглавила региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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