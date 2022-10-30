Константинов: работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика

Утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт Фото: Юлия МАРКИНА

Восстановление поврежденной автомобильной части Крымского моста идет с опережением графика. Об этом 30 октября в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы. Вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок, и эта поврежденная нитка начнет работу раньше, чем декларировалось, – сообщил он.

Константинов добавил, что сейчас в работах задействовано около 400 человек.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей по уцелевшей ветке. Большегрузы могут пересечь пролив на пароме, также существует альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы.

Согласно распоряжению правительства РФ, восстановление моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

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