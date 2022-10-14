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Экономика14 октября 2022 8:05

Крымский мост после теракта намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года

Вести восстановительные работы будет «Нижнеангарсктрансстрой»
Екатерина НАЗАРОВА
Правительство выпустило распоряжение, которое наделяет компанию «Нижнеангарсктрансстрой» правом вести восстановительные работы Крымского моста

Правительство выпустило распоряжение, которое наделяет компанию «Нижнеангарсктрансстрой» правом вести восстановительные работы Крымского моста

Фото: Виталий ТИМКИВ

Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Правительство выпустило соответствующее распоряжение.

- Определить ООО «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением «Управление федеральных и автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению ... разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, - сказано в тексте документа.

Напомним, теракт на переправе произошел утром 8 октября. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Ранее суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте. Они заключены под стражу до 8 декабря.

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