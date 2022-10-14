Крымский мост после теракта намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года

Правительство выпустило распоряжение, которое наделяет компанию «Нижнеангарсктрансстрой» правом вести восстановительные работы Крымского моста Фото: Виталий ТИМКИВ

Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Правительство выпустило соответствующее распоряжение.

- Определить ООО «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением «Управление федеральных и автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению ... разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, - сказано в тексте документа.

Напомним, теракт на переправе произошел утром 8 октября. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Ранее суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте. Они заключены под стражу до 8 декабря.

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