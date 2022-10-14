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Происшествия14 октября 2022 6:01

Суд арестовал пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Они заключены под стражу до 8 декабря
Екатерина НАЗАРОВА
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября

Фото: Виталий ТИМКИВ

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту.

- В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря, - сообщил осведомленный источник «Интерфаксу».

Напомним, теракт на переправе произошел утром 8 октября. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Как выяснили правоохранители, взрывное устройство было спрятано внутри грузовика в рулонах со строительной пленкой. Еще в начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский город Русе.

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