В Крыму увеличилось количество розовых фламинго

Ученые не считают зимовку фламинго в Крыму уникальным явлением. Фото: Вячеслав Лузанов/Вконтакте

На севере Крыма орнитологи нашли новую гнездовую колонию розового фламинго.

- Обобщая данные наблюдений и учитывая все известные встречи в Крыму, можно сделать предположение о формировании новой гнездовой колонии фламинго, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Крыма».

Эксперты отмечают, что за последние пять лет розовые фламинго намного чаще встречаются на водоемах полуострова. В Крым эти пернатые прилетают с начала ноября до конца марта. Во время миграции они пролетают вдоль Азово-Черноморского побережья. На полуострове они гнездуются в основном в заповедниках или же в акватории Центрального и Восточного Сивашей. Там птицы и отдыхают, и вьют гнезда, и остаются на зимовку.

- В окрестностях Восточного Сиваша фиксировались молодые и неполовозрелые особи в совместных стаях, насчитывающих порой до 30 особей, - отмечают эксперты.

Также в пресс-службе «Заповедного Крыма» отметили, что полуостров – своеобразный «опорный пункт» для различных видов птиц. Большинство пернатых пролетают через северные районы Крыма. Многие пернатые временно останавливаются на Сиваше или ищут там пристанище на зиму.

Весной птичьи перелеты происходят чаще, и пернатые задерживаются на одной стоянке не больше двух дней. Осенью же миграция проходит спокойнее.

Ранее ученые отмечали, что розовых фламинго в Крыму привлекает хорошая кормовая база. Эти птицы питаются ракообразными, личинками насекомых и моллюсками, которых находят на мелководье. При наличии достаточного количества корма фламинго достаточно спокойно переносят холода, а потому остаются зимовать на полуострове.

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