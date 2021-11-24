Розовые фламинго прилетели в Крым на зимовку

Ученые не считают зимовку фламинго в Крыму уникальным явлением. Фото: Вячеслав Лузанов/Вконтакте

Жители и гости Крыма стали свидетелями появления стаи розовых фламинго на соленых озерах полуострова. Как сообщил КП- Крым доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Сергей Леонов, удивляться появлению этих птиц крымчанам не стоит.

- Фламинго в нашем регионе привлекает достаточно приличная кормовая база. Они питаются ракообразными, личинками насекомых и моллюсками, которых находят на мелководье. Также здесь есть место, где птицы могут передохнуть во время перелета, хотя некоторые остаются и на зиму, - пояснил Леонов.

По его словам, при наличии достаточного количества корма фламинго достаточно спокойно переносят холода.

Прилет птиц с нежно-розовым оперением на полуостров фиксируют не в первый раз. Например, стая фламинго в декабре прошлого года была замечена в прибрежной зоне курортного поселка на западе Крымского полуострова.

По предположению некоторых исследователей, они летят из Турции, с побережья Средиземного моря. По другой версии – из центральной Азии.

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