«Какая красота!»: Запад Крыма облюбовали розовые фламинго

Птицам уютно в Крыму. Фото: Вячеслав Лузанов /VK

Стаю необычных пернатых заметили в прибрежной зоне курортного поселка на западе Крымского полуострова. Птицы с нежно-розовым оперением невероятно эффектно смотрятся в штормящем море, среди бурной воды. Очень красиво!

В стае больше десятка фламинго. Фото: Вячеслав Лузанов /VK

- Специально ездили за вот этими розовыми красавцами. Обыкновенный фламинго. Крым, Межводное, - рассказал Вячеслав Лузанов, талантливый фотограф, запечатлевший фантастическое зрелище.

Стая взлетела, почуяв опасность. Фото: Вячеслав Лузанов /VK

Снимки, размещенные в соцсети, привлекли внимание пользователей, который оставили восхищенные комментарии: «Какая красота!»; «Птицы посреди бурной воды смотрятся невероятно красиво»; «Замечательные кадры. Столько динамики, и при этом каждая птица будто позирует! Редко так удается стаю заснять».

Крымские орнитологи не видят ничего удивительного в визите фламинго, и говорят, что птица и вовсе может прописаться в Крыму на ПМЖ.

- Розовый фламинго гнездится на берегах Средиземного моря, в Африке, в Западной и Средней Азии. Но несколько лет тому назад эти птицы обжили Сиваш - они поселились на полуострове Чокрак, который относится к Херсонской области, - сообщил КП-Крым орнитолог Александр Шепелев. - На Крымском полуострове фламинго уже видели в Севастополе, Феодосии и под Керчью, а также в районе Опукского природного заповедника. Пока они транзитом пролетают, но не исключено, что через какое-то время начнут и гнездиться.

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