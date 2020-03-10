2020-03-10T12:54:04+03:00
Общество

Ученые в замешательстве: Утки-мандаринки из Восточной Азии поселились в Крыму

Символы семейного счастья прописались в пруду Гагаринского парка [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Утка-мандаринка. Фото: кадр видео КАИР/VKУтка-мандаринка. Фото: кадр видео КАИР/VK
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Столица региона пришлась по душе экзотическим для Крымского полуострова водоплавающим. В Гагаринском парке обосновались утки: мандаринки и северо-американские каролинские.

Уточек-мандаринок во многих странах мира, с легкой руки Китая, считают символом семейного счастья и супружеской любви.

- Крым - не типичная зона обитания для этих птиц из Восточной Азии, - отмечает пресс-служба КАИР (Крымская Ассоциация Индустрии Развлечений). - Даже орнитологи не знают, почему они прилетели в Симферополь.

Но уточкам невдомек, что думают ученые об их выборе. Симпатичные водоплавающие с удовольствием позируют для фото, не оставляя без внимания куски белого хлеба, которыми их подкармливают отдыхающие.

Компанию им составляют белоснежные лебеди, которым «ордер» на проживание в пруду выдало руководство города.

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В Гагаринском парке поселились утки - символы семейного счастья. .Видео: КАИР/VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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