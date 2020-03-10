Ученые в замешательстве: Утки-мандаринки из Восточной Азии поселились в Крыму
Столица региона пришлась по душе экзотическим для Крымского полуострова водоплавающим. В Гагаринском парке обосновались утки: мандаринки и северо-американские каролинские.
Уточек-мандаринок во многих странах мира, с легкой руки Китая, считают символом семейного счастья и супружеской любви.
- Крым - не типичная зона обитания для этих птиц из Восточной Азии, - отмечает пресс-служба КАИР (Крымская Ассоциация Индустрии Развлечений). - Даже орнитологи не знают, почему они прилетели в Симферополь.
Но уточкам невдомек, что думают ученые об их выборе. Симпатичные водоплавающие с удовольствием позируют для фото, не оставляя без внимания куски белого хлеба, которыми их подкармливают отдыхающие.
Компанию им составляют белоснежные лебеди, которым «ордер» на проживание в пруду выдало руководство города.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
В Гагаринском парке поселились утки - символы семейного счастья. .Видео: КАИР/VK
ИСТОЧНИК KP.RU