Ветеринары из Крыма сделали рентген лебедю, чтобы спасти его от смерти
Крымским Айболитам пришлось делать рентген, чтобы спасти белого лебедя. Величавая птица, живущая в пруду симферопольского парка имени Гагарина, заглотила рыболовную снасть.
- Лебедю очень больно, крючок сильно повредил мягкие ткани! - сообщили неравнодушные крымчане в соцсети. - Когда уже запретят рыбалку в парке?! Страдают черепашки, уточки и лебеди, и не всех удается спасти.
В Симферополю лебедю сделали рентген, чтобы вытащить рыболовецкий крючок.Видео: Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK
Белоснежной птице повезло: ее зоозащитники отвезли в ветклинику. Местные врачи, найдя с помощью рентгена застрявший в горле крючок, смогли сохранить птице жизнь.
Пользовали соцсетей тут же стали делиться своим мнением: «Лебедя хотели поймать браконьеры-бомжи, чтобы зажарить и поужинать»; «Браво! Спасибо, спасителям - людям с большой буквы, а пернатому долгих лет жизни и здоровья»; «Хорошо то, что хорошо кончается».
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ИСТОЧНИК KP.RU