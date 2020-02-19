2020-02-19T17:50:36+03:00
Общество

Ветеринары из Крыма сделали рентген лебедю, чтобы спасти его от смерти

Птица проглотила рыболовецкий крючок [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Видео: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VKВидео: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK
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Крымским Айболитам пришлось делать рентген, чтобы спасти белого лебедя. Величавая птица, живущая в пруду симферопольского парка имени Гагарина, заглотила рыболовную снасть.

- Лебедю очень больно, крючок сильно повредил мягкие ткани! - сообщили неравнодушные крымчане в соцсети. - Когда уже запретят рыбалку в парке?! Страдают черепашки, уточки и лебеди, и не всех удается спасти.

В Симферополю лебедю сделали рентген, чтобы вытащить рыболовецкий крючок.Видео: Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK

Белоснежной птице повезло: ее зоозащитники отвезли в ветклинику. Местные врачи, найдя с помощью рентгена застрявший в горле крючок, смогли сохранить птице жизнь.

Пользовали соцсетей тут же стали делиться своим мнением: «Лебедя хотели поймать браконьеры-бомжи, чтобы зажарить и поужинать»; «Браво! Спасибо, спасителям - людям с большой буквы, а пернатому долгих лет жизни и здоровья»; «Хорошо то, что хорошо кончается».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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