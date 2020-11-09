В Симферополе морской баклан побратался с лебедями

Баклану по душе соседство лебедей. Фото: Михаил ПАТЛИС

Излюбленное место отдыха горожан и гостей столицы Крыма не устает удивлять и радовать. Здесь, как оказалось, живет на вольных выпасах целая стая попугаев-неразлучников, не брезгуют местными водоемами и утки-мандаринки.

А недавно в компании лебедей, которые здесь уже сравнительно давно обрели ПМЖ, заметили баклана.

Морская птица с темным оперением резко контрастирует с белоснежностью символа верности. Но баклан своей внешности не стесняется и гордо позирует перед фотокамерами.

- Баклан просто решил отдохнуть, совершая перелет на Азовское море, - сообщил КП-Крым орнитолог-любитель Алексей Привалов, отметив, что зиму эти птицы предпочитают проводить на побережье Крымского полуострова.

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