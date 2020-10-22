Главный парк Симферополя облюбовала стая попугаев-неразлучников

Птицы отлично себя чувствуют на воле. Фото: Likkorenko Elena/Simf100.ru - Сайт Симферополя, события нашего города/ Facebook

Гагаринский парк не устает удивлять горожан и гостей Симферополя многообразием пернатой живности. Здесь были замечены утки-мандаринки, а теперь и попугаи-неразлучники появились.

- В Гагаринском парке увидели вот такое чудо!, - таким постом очевидец, сопроводил фото стайки ярких птичек, которая мирно «пасется» на лужайке.

Была диковинка замечена и на ветке дерева.

Среди пользователей соцсети нашлись знатоки, объяснившие, что птички живут в вольерах и могут свободно из них вылетать на прогулку. Погуляют, а вечером возвращаются домой.

И пользователи затеяли в комментариях целую дискуссию: «Свободный выход и возвращение? Они видимо не могут друг без дружки. Вот и не удирают! Неразлучники, как лебеди, до конца вместе»; «Эти птички всегда возвращаются к своим парам и семьям»; «Да у людей так же. Погуляли, погуляли и вернулись в семью! Если, конечно, другая половинка простит».

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