Розовые фламинго прилетели погреться в Севастополь

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:53:30+03:00

Это уже не первый визит птиц на полуостров

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Розовые фламинго прилетели в Севастополь, написал в Facebook фотограф Юрий Югансон.

- Это редкие для нас гости. Для некоторых журналистов, не бывавших в нашем городе до 2014 года, это вообще «впервые в жизни»! Но, мы-то знаем, что к нам и раньше прилетали эти красивые птицы, - поделился Югансон.

Он заметил, что в Севастополь прилетали не только розовые фламинго, но и белые цапли, серые журавли и даже пеликаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU