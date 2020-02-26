Розовые фламинго прилетели погреться в Севастополь
Это уже не первый визит птиц на полуостров
Розовые фламинго в СевастополеФото: Юрий ЮГАНСОН
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Розовые фламинго прилетели в Севастополь, написал в Facebook фотограф Юрий Югансон.
- Это редкие для нас гости. Для некоторых журналистов, не бывавших в нашем городе до 2014 года, это вообще «впервые в жизни»! Но, мы-то знаем, что к нам и раньше прилетали эти красивые птицы, - поделился Югансон.
Он заметил, что в Севастополь прилетали не только розовые фламинго, но и белые цапли, серые журавли и даже пеликаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU