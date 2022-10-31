Глава Крыма назвал компании, которые будут национализированы

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Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации имущества ряда предприятий, собственники которых связаны с киевским режимом и активно противодействуют проведению СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция, – написал он.

По итогам работы специальной антитеррористической комиссии был составлен перечень предприятий, которые перейдут в собственность Республики Крым. Так, национализации подлежит имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Аксенов подчеркнул, что трудовые коллективы останутся на местах, сокращений не планируется.

– Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей, – добавил он.

Напомним, 18 октября Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран. Изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля текущего года принадлежали:

- иностранным государствам, совершающих против РФ недружественные действия;

- иностранцам, связанным с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам;

- лицам, находящихся под контролем указанных иностранных лиц, вне зависимости от места их регистрации или места ведения ими хозяйственной деятельности.

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