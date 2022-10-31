Искали в радиусе 40 километров: в Крыму спасли мужчину, который ушел в лес за лошадью и заблудился

В медпомощи пострадавший не нуждался. Фото: mchs.rk.gov.ru

Эпичная история произошла в Крыму 29 октября. Один местный житель ушел в лес в поисках своей лошади, но не сориентировался в густой чаще и заблудился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Мужчина вышел из дома еще засветло, и какое-то время держал связь с близкими, отзваниваясь и сообщая о результатах поиска. Но ближе к вечеру домашние забили тревогу и обратились на линию МЧС с заявлением, что мобильная связь с мужчиной пропала, а сам он до сих пор не вернулся.

- В 19.35 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что 28.10 рано утром мужчина ушел в горы в районе села Грушевка (городской округ Судак) искать свою лошадь и заблудился. Последний раз звонил заявителю 29.10 в 17.00, сообщил о том, что он потерял ориентиры и не может самостоятельно выйти из горно-лесной зоны, после чего мобильная связь стала недоступна, - говорится в сообщении.

Точное местонахождение пострадавшего было неизвестно. Начались поиски. Трое сотрудников ГКУ РК «Крым-Спас» совместно с тремя сотрудниками ГУ МЧС России по РК развернули в зоне проведения поисковых работ оперативный штаб.

В первый день спасатели обследовали территорию между селами Переваловка и Грушевка в радиусе около 40 километров. Только на следующий день, в воскресенье, заблудившийся был обнаружен возле АЗС в одном из поселков, куда он сумел добраться сам. Закончилась история благополучно, в медпомощи он не нуждался.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели эвакуировали двух человек с 30-метровой высоты на горе Ялпах-Кая (подробнее)