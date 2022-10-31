Находит мины и ищет людей под завалами: из Крыма в зону спецоперации отправили собаку по кличке Сарделя

По словам Дмитрия, за шесть лет жизни Сарделя прошла очень много разных обучений и подготовок, поэтому она стала очень ценным спасателем на фронте. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

Оказывается, без четвероногих помощников нельзя обойтись даже во время специальной военной операции на Украине. Отыскать бомбу или найти человека под завалами помогают собаки специального назначения. Одной из таких помощниц стала симферопольский лабрадор с милым прозвищем Сарделя. Ее ночью 30 октября отправил в зону СВО хозяин пса Дмитрий Фролов.

СОБРАЛИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

- Позвонили пару дней назад, сказали, что очень нуждаются в такой породе. Я сначала немного сопротивлялся, но что поделать, раз помощь нужна, значит, Сарделя будет спасать. Она у меня подготовленная и специально обученная для таких дел. Можно сказать, с боевым опытом, поэтому мы и решили ее отправить, - рассказывает владелец приюта «Лабрадом» Дмитрий.

Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

Собаку пришлось собирать за считанные часы. Для того, чтобы отправить Сарделю на фронт, пришлось покупать несколько комбинезонов, специальные ботинки, еду и каску. В планах также была покупка собачьего бронежилета, но найти подходящий в Крыму не получилось.

- У нас тут, к сожалению, такого не продают. Нужно было либо заказывать, либо ехать в Москву, чтобы приобрести надежный там, а времени у нас на это уже не было. К тому же, они все стоят сейчас очень больших денег. В интернет-магазине цена варьируется в пределах 30-40 тысяч. Это совсем сумасшествие! Поэтому пришлось отправить пока так, потом недостающие позиции отправим, - рассказывает Фролов.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ФРОНТОМ

По словам Дмитрия, за шесть лет жизни Сарделя прошла очень много разных обучений и подготовок, поэтому она станет очень ценным спасателем на фронте.

- Сейчас ее главная обязанность – искать взрывчатые вещества и доставать людей из завалов домов или земли. Она уже начала проходить экспресс-обучение, чтобы немного подкорректировать навыки, - добавляет хозяин.

Сейчас собаке шесть лет. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

СЕМЬЯ ДО СИХ ПОР ГРУСТИТ

К отъезду любимицы Дмитрий с семьей отнеслись с пониманием, но даже спустя два дня продолжают скучать.

- В моем приюте уже 70 собак. Я привык, что с некоторыми приходится расставаться, кого-то отдавать в новые руки и прощаться, но все равно каждый раз это дается непросто, даже грустно. Когда выхожу кормить всех животных, каждый раз кажется, что она где-то рядом бегает и пытается совать свой нос в чужую тарелку, как обычно. Потом вспоминаю, что собачка сейчас далеко и немного грущу. Но ничего, она у нас барышня умная, всех спасет, - говорит Дмитрий.

Напомним, когда по всей стране объявили о частичной мобилизации, Дмитрий Фролов решил помочь бойцам и спасти от одиночества хвостатых, создал проект «Резервист» в своем приюте «Лабрадом». К нему на передержку мобилизованные начали отдавать своих собак. На сегодняшний день волонтер забрал 18 пушистиков самых разных пород. Он обустроил для них вольеры и обеспечил заботой.

Она отправилась на фронт с несколькими собаками. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

Всех животных приют принимает абсолютно бесплатно. Еду, лечение и все, что нужно для счастья и здоровья пушистиков, крымчанин обеспечивает самостоятельно, иногда помогают неравнодушные люди.

Также во время пандемии коронавируса держали собак, чьи хозяева попали в больницу. Для них в «Лабрадоме» были созданы все условия. Позже некоторых пушистиков забрали обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они могли остаться на улице»: крымчанин приютил 11 собак мобилизованных резервистов

Волонтер Дмитрий Фролов поселил питомцев в свой приют «Лабрадом» (подробнее)

В Крыму открыли приют для собак, чьи хозяева попали в больницу с COVID-19

Питомцы «Лабродома» обеспечены едой и заботой (подробнее)