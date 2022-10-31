«Работали почти вслепую»: пожарные рассказали, что было самым сложным во время тушения Крымского моста

Во время горения на Крымском мосту температура достигла таких отметок, что пожарные слышали как кипит соляра внутри цистерн. Фото: КЖД

8 октября через несколько минут после взрыва на Крымском мосту, который разбудил всю Керчь, на место ЧП были отправлены все профильные службы Крымской железной дороги.

Первым на место прибыл Керченский пожарный поезд. Замначальника пожарного состава Валерий Кузнецов помнит это утро в деталях.

- Поступил звонок, что отдан приказ на выезд поезда. Сразу в боевую готовность был приведен личный состав: караул, который должен был как раз смениться и бойцы, которые заступали. Всего, включая меня, 8 человек, - вспоминает Кузнецов.

Прибыв на место, пожарные приступили к ликвидации огня. Сначала пришлось работать практически вслепую - мешал густой дым.

Фото: КЖД

- Огромные клубы дыма и пламя не давали нам объективно оценить масштаб возгорания - из-за этого мы не видели ни объем разрушений, ни количество горящих вагонов, просто сплошное пламя, которое усиливалось из-за сильного ветра, - рассказывает Кузнецов.

В личном составе двух караулов Керченского пожарного поезда, тех, кто практически двое суток был на боевом посту: замначальника пожарного состава Валерий Кузнецов, старшие пожарные Григорий Чичиленко и Вадим Шкиль, машинист насосных установок Александр Калиниченко, пожарные Ильгиз Ризванов, Никита Захарченко, Александр Невзоров и Антон Гонтарь.

Фото: КЖД

Параллельно стояла задача ликвидировать течь. Температура достигла таких отметок, что пожарные слышали как кипит солярка внутри цистерн. Рельсы в некоторых местах оказались расплавлены. Первичное возгорание удалось локализовать в течение часа.

- Я хочу сказать, что все мы, по сути, прошли боевое крещение - таких глобальных происшествий на моей практике не случалось! - признался замначальника пожарного состава.

На смену Керченским бойцам пришли составы Айвазовского и Джанкойского пожарных поездов, которые приступили к тушению повторных возгораний. Начальник пожарного поезда станции Айвазовская Николай Андрианов узнал о ЧС одним из первых.

Фото: КЖД

- Как только нам была отдана команда на поднятие караулов, мы тут же прибыли на место ЧС. Первый удар на себя взял Керченский пожарный поезд, мы тушили оставшиеся 4 цистерны, устраняли течи, - говорит Андрианов.

По его словам, ситуацию усугубляли сильный ветер и высокая температура горения.

С огнем боролись: начальник пожарного поезда станции Айвазовская Николай Андрианов, замначальника пожарного поезда Андрей Пальчик, старшие пожарные Александр Усовский и Сергей Межов, машинисты насосных установок Дмитрий Прудов и Алексей Сачко, пожарные Иван Сырцов, Александр Кологривых, Олег Кушнир, Валерий Мороз и Иван Поветкин. Охлаждением поезда уже занялся Джанкойский пожарный поезд.

- Уже через 20 минут (после приказа на отправку. - Прим. ред.) мы отправились от станции Джанкой. Нужно было действовать быстро и в то же время аккуратно - сам участок был узкий, что затрудняло процесс, ну и к тому же большая высота! - поделился начальник Джанкойского пожарного поезда Юрий Бабанин.

Вместе с Бабиным на помощь из Джанкоя прибыли еще шесть человек: замначальника пожарного поезда Александр Сухоруков, машинист насосных установок Дмитрий Ермаков, а также пожарные Евгений Болдырев, Сергей Абрамов, Виктор Кузнецов и Игорь Новиков.

Всего при тушении Крымского моста было израсходовано 540 тонн воды и 4 тонны пенообразователя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цистерны могли взорваться в любую минуту: как машинисты, рискуя жизнью, спасли уцелевшую часть поезда после теракта на Крымском мосту

На переправе пропало электричество, было темно и дул сильный ветер, высота над уровнем моря достигала 30 метров (подробнее)