Цистерны могли взорваться в любую минуту: как машинисты, рискуя жизнью, спасли уцелевшую часть поезда после теракта на Крымском мосту

Железнодорожники Юрий Квашнин и Виктор Прошин. Фото: пресс-служба КЖД

Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

Ранним утром 8 октября машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин вышли в свой обычный рейс. В 05.40 они отправились с грузовым поездом со станции Тамань-Пассажирская. Через 25 минут прогремел взрыв.

- Это была обычная рабочая поездка, ничего не предвещало беды. Когда подъезжали к аркам Крымского моста, услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло - наш тепловоз аж «подпрыгнул», - вспоминает Юрий Квашнин.

Юрий Квашнин. Фото: пресс-служба КЖД

В тот же момент на мосту пропало электричество, было очень темно, ситуацию усугублял сильный ветер. Высота над уровнем моря составляла около 30 метров, а горящие цистерны с топливом могли взлететь в воздух в любой момент. В первые мгновения после мощного взрыва, который разбудил весь город, железнодорожники находились в шоковом состоянии, однако мужчины быстро сориентировались и начали действовать.

Не поддаваясь панике, действуя оперативно и слажено, бригада продолжила работу согласно инструкции. Юрий остался контролировать приборы в кабине, а Виктор отправился на путь для оценки повреждений. Когда стало понятно, что часть состава есть шанс спасти, он доложил об этом коллеге. Важно было не только вывести уцелевшую часть, но и зафиксировать горящие резервуары, чтобы они не укатились с моста.

- До сих пор все это перед глазами! Мы понимали, что надо отводить целые цистерны, иначе была бы картина пострашнее. Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам, башмаки все-таки тяжелые. Каждый раз я подходил настолько близко, насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали. Нам понадобилось на это 10 минут, - говорит Виктор Прошин.

Виктор Прошин. Фото: пресс-служба КЖД

Локомотивной бригаде удалось отцепить 25 уцелевших вагонов и вывести их на станцию «Керчь». Всего в поезде было 59 вагонов.

Напомним, подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту 8 октября был классифицирован как теракт. По данным ФСБ России, его организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура Минобороны Украины. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате взрыва на мосту погибли четыре человека. Как выяснили правоохранители, взрывное устройство было спрятано внутри грузовика в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой. Еще в начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский город Русе.

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